Бергамо, Италия, 19 декабря, 2021, 20:21 — ИА Регнум. 19 декабря итальянские СМИ сообщили, что руководство «Аталанты» готово расстаться с 26-летним атакующим полузащитником сборной России Алексеем Миранчуком, если поступит предложение в размере 16 миллионов евро. В Миранчуке заинтересован клуб «Дженоа», который тренирует Андрей Шевченко.

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист сборной России Алексей Миранчук

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук готов остаться в «Аталанте», если будет получать больше игрового времени, чем в начале сезона. 12 декабря Миранчук впервые с сентября вышел в стартовом составе команды из Бергамо и отметился забитым мячом в ворота «Вероны». В текущем сезоне на счету Миранчука один забитый мяч в две результативные передачи в одиннадцати матчах за «Аталанту» во всех турнирах.

Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» 4 сентября 2020 года из московского «Локомотива». Итальянский клуб заплатил за трансфер футболиста 14,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость российского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 13,5 миллиона евро.