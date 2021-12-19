Тбилиси, , 20:20 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, переведённый ранее из тюрьмы в военный госпиталь в Гори, очень слаб и с трудом передвигается. Об этом, как передает Грузия Online, сообщила 19 декабря мать Саакашвили Гиули Аласания журналистам.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Он (Михаил Саакашвили) не может ходить по прямой, — сказала Аласания. — Когда его ведут, если в этот момент справа никого нет, он может упасть, это происходит с правой стороны. То же самое с глазами — когда его проверяет невропатолог, правый глаз не следит за движением».

Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря психиатр Марине Кураташвили журналистам после встречи с пациентом заявила, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили нуждается как в медикаментозной, так и в психотерапевтической помощи.