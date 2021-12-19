Москва, , 20:16 — REGNUM В Министерстве внутренних дел России устранили технический сбой в работе информационных ресурсов ведомства, сообщает «МВД Медиа».

Сервер

Отмечается, что неполадки были связаны с коммунальной аварией в серверных помещениях.

«В настоящее время задача выполнена — доступ к ведомственным информационным ресурсам возобновлён в полном объёме», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из-за того, что работа информационных ресурсов МВД России полностью не восстановлена, в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД 19 декабря также не будет приема граждан.

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