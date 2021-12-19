Кызыл, 19 декабря, 2021, 20:14 — ИА Регнум. В Туве от коронавируса первым компонентом вакцинировано 156 270 человек, в том числе однокомпонентным «Спутником Лайт» — 48 380 человек. Об этом сообщили в минздраве региона.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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Уточняется, что полный курс вакцинации прошли 96 128 человек.

В лабораториях министерства здравоохранения проведено 930 ПЦР-исследований.