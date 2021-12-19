Манчестер, Великобритания, , 20:10 — REGNUM Летом 2022 года руководство «Манчестер Сити» начнет переговоры с 27-летним фланговым атакующим защитником сборной Португалии Жоау Канселу о подписании нового долгосрочного контракта. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола уверен, что игрок останется в клубе на долгие годы. Об этом 19 декабря сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Жоау Канселу Forzajuve.ru

В текущем сезоне Жоау Канселу принял участие в 24-х матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и семью результативными передачами.

Текущее соглашение португальского защитника с «горожанами» рассчитано до 30 июня 2025 года. «Манчестер Сити» выкупил контракт футболиста у туринского «Ювентуса» 7 августа 2019 года за 65 миллионов евро. Transfermarkt оценивает Канселу в 55 миллионов евро.