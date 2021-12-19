Кызыл, , 20:10 — REGNUM В Туве по данным на сегодня, 19 декабря, за прошедшие сутки выздоровели 34 человека с коронавирусом, в том числе пять детей. За это же время было выявлено 15 новых случаев заражения.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«В стационарных госпиталях в Кызыле лечится 158 больных, в том числе с лабораторно-подтверждённым диагнозом — 137, детей — 12, беременных — пять. В тяжелом состоянии находится 54 человека. К аппарату ИВЛ подключено 14 больных», — сообщили в минздраве региона.

Всего с 1 января в Туве зарегистрировано 16 587 случаев заражения коронавирусом.