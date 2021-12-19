Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, , 20:04 — REGNUM В Кемеровской области из шахты им. А. Д. Рубана в Ленинске-Кузнецком на поверхность выведены все горняки. Об этом сообщило ЧМС РФ.

В шахте Ako.ru

«Все 128 человек вышли на поверхность, пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на шахте по предварительным данным произошло нагревание угольного пласта. На момент происшествия в шахте находилось 128 горняков.

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