Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, 19 декабря, 2021, 20:04 — ИА Регнум. В Кемеровской области из шахты им. А. Д. Рубана в Ленинске-Кузнецком на поверхность выведены все горняки. Об этом сообщило ЧМС РФ.

Ako.ru В шахте

«Все 128 человек вышли на поверхность, пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на шахте, по предварительным данным, произошло нагревание угольного пласта. На момент происшествия в шахте находилось 128 горняков.

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