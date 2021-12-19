Во время ЧП на кузбасской шахте имени Рубана никто не пострадал — МЧС РФ
Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, 19 декабря, 2021, 20:04 — ИА Регнум. В Кемеровской области из шахты им. А. Д. Рубана в Ленинске-Кузнецком на поверхность выведены все горняки. Об этом сообщило ЧМС РФ.
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В шахте
«Все 128 человек вышли на поверхность, пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что на шахте, по предварительным данным, произошло нагревание угольного пласта. На момент происшествия в шахте находилось 128 горняков.
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