Цхинвал, , 20:03 — REGNUM В Южной Осетии с 20 декабря снимаются ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий, соответствующее решение оперативным штабом по борьбе с распространением коронавируса.

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«В связи со снижением рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Южная Осетия разрешить проведение культурно-массовых, торжественных, праздничных, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий», — сообщили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на встрече с медиками, работающими в «красной зоне» с пациентами с COVID-19, пообещал выплатить все причитающиеся им надбавки.

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