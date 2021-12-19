Москва, 19 декабря, 2021, 19:59 — ИА Регнум. Сборная России по хоккею, уступившая в овертайме команде Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала, старалась держать темп. Об этом, как передает «Спорт-Экспресс», сообщил главный тренер сборной России Алексей Жамнов, комментируя итоги матча.

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«Мы старались держать темп, строить игру на контратаках, — сказал Жамнов. — Мы хотели выиграть, поэтому сняли вратаря. Но сложилось так».

Он также добавил, что претензий к игрокам сборной России нет.

Как передавало ИА REGNUM, 19 декабря сборная России по хоккею в овертайме проиграла команде Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала. Встреча прошла на «ЦСКА Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:3.