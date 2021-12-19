Кемерово, , 19:58 — REGNUM В Новокузнецке на Арене кузнецких металлургов подрядчики заканчивают работы по второму этапу. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

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«На Арене смонтированы борта и будут полностью закреплены полотна остекления системы защиты зрителей. Стёкла вставляются в пазы, процесс идёт очень слаженно. Подрядчики собрали все сидения для зрителей. Но в двух секторах пока они не установлены на трибунах верхних рядов. На третьем ярусе ещё ведутся работы по установке гипсокартонных конструкций. В целом, ещё раз проверена система водо‑ и теплоснабжения, все работает, сейчас в здании тепло. Самые тяжёлые работы — выполнены», — написал Кузнецов в своём Instagram.

Он уточнил, что с понедельника начнётся наладка всего светового оборудования.