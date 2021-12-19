Берлин, 19 декабря 2021, 19:52 — REGNUM Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах исключил введение в стране карантина на Рождество из-за штамма коронавируса «Омикрон».
Вместе с тем он предупредил о пятой волне COVID-19, которая «из-за нового штамма неизбежна».
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Напомним, ранее журнал Spiegel со ссылкой на Федеральный институт демографических исследований (BiB) сообщил, что смертность в Федеративной Республике Германии в 2021 году впервые с момента её образования может превысить миллион человек.
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