Берлин, 19 декабря, 2021, 19:52 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах исключил введение в стране карантина на Рождество из-за штамма коронавируса «Омикрон».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

"Нет, локдауна, как в Нидерландах, перед Рождеством — такого у нас здесь не будет», — сказал он в эфире телеканала ARD, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем он предупредил о пятой волне COVID-19, которая «из-за нового штамма неизбежна».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

Напомним, ранее журнал Spiegel со ссылкой на Федеральный институт демографических исследований (BiB) сообщил, что смертность в Федеративной Республике Германии в 2021 году впервые с момента её образования может превысить миллион человек.

Читайте также: Смертность в ФРГ в 2021 году может впервые превысить миллион человек