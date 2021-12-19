Кемерово, , 19:50 — REGNUM В Кемеровской области завтра, 20 декабря, ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой снег, изморозь, туманы. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Мороз Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Днём небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, ночью 2−7 м/с, местами до 12 м/с, днем 4−9 м/с, местами до 14 м/с. Температура ночью −8…−13 °C, местами до — 20 °C, по югу местами −2…−7 °C; днём −6…−11 °C, местами 0…-5 °C», — уточняется в прогнозе.

В Кемерове завтра, 20 декабря, прогнозируется переменная облачность, днём умеренный снег, на дорогах гололедица. Температура ночью −10…−12 °C, днём −6…−8 °C.