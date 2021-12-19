Кемерово, 19 декабря, 2021, 19:50 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 20 декабря, ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой снег, изморозь, туманы. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мороз

«Днём небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, ночью 2−7 м/с, местами до 12 м/с, днем 4−9 м/с, местами до 14 м/с. Температура ночью −8…−13 °C, местами до — 20 °C, по югу местами −2…−7 °C; днём −6…−11 °C, местами 0…-5 °C», — уточняется в прогнозе.

В Кемерове завтра, 20 декабря, прогнозируется переменная облачность, днём умеренный снег, на дорогах гололедица. Температура ночью −10…−12 °C, днём −6…−8 °C.