Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, 19 декабря, 2021, 19:42 — ИА Регнум. На кузбасской шахте имени А. Д. Рубана действует система, которая позволяет видеть местонахождение каждого шахтёра под землей и получать информацию о его самочувствии онлайн. Об этом редакции VSE42.Ru сообщили в компании СУЭК.

В шахте

По словам собеседника сайта, диспетчеры контролируют выход людей на поверхность. Он также отметил, что «вентиляция шахты работает в нормальном режиме, газовая обстановка в норме».

Напомним, что 19 декабря на шахте имени А. Д. Рубана в Ленинске-Кузнецком произошло нагревание угольного пласта.

Читайте также: Из кузбасской шахты имени Рубана вывели 37 человек