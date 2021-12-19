Вашингтон, 19 декабря, 2021, 19:41 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин является «убийцей». Об этом сообщил бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Дональд Трамп

«Он (Си Цзиньпин) убийца, — сказал Трамп. — Но у меня с ним были отличные отношения».

Как передавало ИА REGNUM, 7 декабря экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что он начал писать мемуары о своём пребывании на посту главы государства.

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