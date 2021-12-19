В Оренбуржье выявили ещё 209 носителей коронавируса
Оренбург, 19 декабря, 2021, 19:32 — ИА Регнум. В Оренбургской области 18 декабря обнаружили 209 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Всего в регионе зафиксировано уже 105 952 случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 91 296 человек.
В стационарах находятся 592 пациента. А от COVID-19 скончались уже 3346 граждан.