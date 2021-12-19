Новосибирск, 19 декабря, 2021, 19:26 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 19 декабря, за прошедшие сутки зарегистрировано 4659 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Kazanfirst.ru ОРВИ

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Отметим, что днём ранее, 18 декабря, за сутки было зарегистрировано 5142 обращения из-за ОРВИ.

При этом в регионе выявлено 90 168 случаев заражения коронавирусом (+382 за сутки), в том числе у 10 059 детей; 60 797 пациентов полностью выздоровели (+121 за сутки); умер 4071 человек (+13 за сутки).