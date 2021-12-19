В МИД России оценили роль США в НАТО по вопросу о гарантиях
Москва, 19 декабря, 2021, 19:25 — ИА Регнум. Позиция Соединенных Штатов в диалоге России с НАТО по выработке правовых гарантий безопасности в Евроатлантическом регионе будет определяющей, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Дипломат также добавил, что заявления Евросоюза о готовности обсуждать европейскую безопасность с Москвой на площадке Совета России — НАТО говорят о полном контроле НАТО сферы военной безопасности ЕС.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, гарантий непродвижения НАТО на восток потребовал президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским коллегой Джо Байденом 7 декабря в ответ на претензии к действиям ВС РФ «вблизи границ Украины». 17 декабря российский МИД опубликовал соответствующие проекты договоров с США и НАТО.
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