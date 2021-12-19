Москва, 19 декабря, 2021, 19:25 — ИА Регнум. Позиция Соединенных Штатов в диалоге России с НАТО по выработке правовых гарантий безопасности в Евроатлантическом регионе будет определяющей, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Nikita Dezhurny МИД России

«Даже если исходить из того, что НАТО работает на основе консенсуса, конечно, позиция США будет определяющей, как это бывает», — сказал он.

Дипломат также добавил, что заявления Евросоюза о готовности обсуждать европейскую безопасность с Москвой на площадке Совета России — НАТО говорят о полном контроле НАТО сферы военной безопасности ЕС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гарантий непродвижения НАТО на восток потребовал президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским коллегой Джо Байденом 7 декабря в ответ на претензии к действиям ВС РФ «вблизи границ Украины». 17 декабря российский МИД опубликовал соответствующие проекты договоров с США и НАТО.

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