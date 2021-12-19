Новокузнецк, Кемеровская область, , 19:18 — REGNUM В Новокузнецке полицейские задержали псевдосоцработницу, которая похитила сбережения 85-летней горожанки под предлогом дополнительной выплаты к пенсии. Об этом сообщило региональное управление МВД РФ.

Кража денег 40.мвд.рф

По словам пожилой новокузнечанки, она хранила свои сбережения под подушкой и никому не говорила о наличии у неё крупной суммы. Решив в очередной раз проверить накопления, она не смогла их найти. Выяснилось, что незадолго до пропажи денег в квартире потерпевшей побывала незнакомка, которая представилась ей социальной работницей и рассказала о причитающихся надбавке к пенсии, а также бесплатном ремонте жилища.

Позже была задержана подозреваемую. Ею оказалась 48-летняя жительница Томска, которая привлекалась к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Женщина призналась, что все похищенные деньги потратила. Было возбуждено уголовное дело, ей грозит до 5 лет лишения свободы.