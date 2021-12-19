Вашингтон, 19 декабря 2021, 19:14 — REGNUM Компенсации миру за возникновение SARS-CoV-2 должен выплатить Китай. Об этом сообщил бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
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«Китаю придется заплатить», — сказал политик.
По его словам, по всему миру из-за пандемии якобы было нанесено ущерба на $60 трлн.
Трамп добавил, что у Китая нет столько денег, поэтому «они должны сделать что-то».
Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря бывший президент США Дональд Трамп заявил о некомпетентности действующего американского лидера Джозефа Байдена.