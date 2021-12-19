Вашингтон, 19 декабря, 2021, 19:14 — ИА Регнум. Компенсации миру за возникновение SARS-CoV-2 должен выплатить Китай. Об этом сообщил бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

The White House Дональд Трамп

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»Китаю придется заплатить», — сказал политик.

По его словам, по всему миру из-за пандемии якобы было нанесено ущерба на $60 трлн.

Трамп добавил, что у Китая нет столько денег, поэтому «они должны сделать что-то».

Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря бывший президент США Дональд Трамп заявил о некомпетентности действующего американского лидера Джозефа Байдена.