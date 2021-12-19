Вашингтон, 19 декабря, 2021, 19:14 — ИА Регнум. После премьеры второго сезоне фэнтезийного сериала «Ведьмак» от Netflix шоураннер проекта Лорен Хиссрич поделилась планами на третий сезон: «Мы уже написали сценарий третьего сезона, и он просто потрясающий! Я в большой предвкушении от него, ведь он будет основан на моей любой книге в цикле — «Час Презрения». На мой взгляд, первые два сезона закладывают отличный концепт для тех масштабнейших событий, которые произойдут в третьем», — заявила Хиссрич в интервью Tech Radar.

Цитата из трейлера к сериалу Netflix «Ведьмак» Ведьмак

Премьера второго сезона «Ведьмака» состоялась 17 декабря на стриминговом сервисе Netflix. Второй сезон включает в себя восемь эпизодов.

Фэнтезийный сериал «Ведьмак» основан на серии книг польского писателя Анджея Сапковского, а также одноименной серии игр.