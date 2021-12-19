Санкт-Петербург, 19 декабря, 2021, 19:07 — ИА Регнум. 24-летний фланговый нападающий «Зенита» и олимпийской сборной Бразилии по футболу Клаудиньо признан лучшим игроком санкт-петербургского клуба в декабре. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба «сине-бело-голубых». Для бразильца эта награда стала третьей в сезоне.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПФК ЦСКА Антон Заболотный и игрок ФК «Зенит» Клаудиньо

В декабре «Зенит» сыграл с «Ростовом» (2:2), лондонским «Челси» (3:3) и московским «Динамо» (1:1). Бразилец провел на поле все 270 минут и стал автором четырех забитых мячей.

В текущем сезоне Клаудиньо принял участие в восемнадцати матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Клаудиньо перешел в «Зенит» 13 августа 2021 года из бразильского клуба «Ред Булл Брагантино» за 12 миллионов евро. Текущее соглашение футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитано до 30 июня 2026 года.