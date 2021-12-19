Душанбе, 19 декабря, 2021, 19:05 — ИА Регнум. Глава МВД Таджикистана Таджикистана Рамазон Рахимзода и представитель Министерства внутренних дел России в Душанбе Алексей Егоров обсудили вопросы укрепления сотрудничества двух стран в борьбе с терроризмом. Об этом 19 декабря сообщил начальника пресс-центра таджикского правоохранительного ведомства Махмадзод Нусратулло.

Таджикистан россия (шары)

«В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления и расширения сотрудничества России и Таджикистана в борьбе с терроризмом и экстремизмом, и Рахимзода, и Егоров выразили готовность совместно бороться с незаконным оборотом наркотиков, оружием и нелегальной миграцией», — сказал он.

Также, по его словам, стороны обсудили борьбу с транснациональной организованной преступностью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко.

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