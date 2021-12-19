Манила, , 19:00 — REGNUM Число жертв тайфуна Rai на Филиппинах возросло до 140, ранее сообщалось о 75 погибших. Об этом 19 декабря передает «Синьхуа».

Наибольшее число жертв зафиксировано в провинции Бохоль — 73 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере того, как власти собирают информацию из затронутых тайфуном районов.

По данным Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий, из-за тайфуна более 332 тыс. человек эвакуированы в регионах Карага, Восточные Висайи, Центральные Висайи.