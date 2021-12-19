Вулвергемптон, Великобритания, 19 декабря, 2021, 18:59 — ИА Регнум. 19 декабря в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью» «Вулверхэмптон» в матче восемнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграл вничью с лондонским «Челси». Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

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Желтые карточки получили Трево Чалоба (30') и Антонио Рюдигер (33').

Бригада арбитров: Давид Кут | Стюарт Берт | Николас Хортон | Эндрю Мэдли | Кевин Френд.

Составы команд:

«Вулверхэмптон»: Са, Килман, Саисс, Коуди, Хувер, Марсал, Невеш, Моутинью, Дендонкер, Каштелу (Траоре, 79'), Хименес (Тринкан, 89').

«Челси»: Менди, Силва, Рюдигер, Чалоба (Сауль, 46'), Аспиликуэта, Алонсо, Джеймс, Канте, Маунт, Зиеш (Ковачич, 65'), Пулишич.

Статистика матча («Вулверхэмптон"/ «Челси»)

Удары 4/8

Удары в створ 1/1

Владение 36%/64%

Угловые 4/9

Нарушения 9/7

«Челси», потеряв два очка, упустил возможность подняться на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон», набрав 25 очков, укрепился на восьмом месте.