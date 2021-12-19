Москва, 19 декабря, 2021, 18:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников второго Всероссийского фестиваля бардовской песни «Покровский собор».

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«Искренние, идущие от сердца авторские песни, в которых темы гражданственности, патриотизма, дружбы и любви занимают особое место, никого не оставляют равнодушным», — сказал глава государства.

Как подчеркнул российский лидер, фестиваль станет настоящим праздником дружбы и творческого общения, а также подарит его участникам возможность продемонстрировать свое исполнительское мастерство.