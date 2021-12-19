Киев, , 18:52 — REGNUM Акция протеста прошла в столице Украины, Киеве, участники выступали с обвинениями в адрес действующего президента Владимира Зеленского. Об этом 19 декабря сообщило украинское издание «Вести».

"В Киеве сегодня — акция протеста … с обвинениями в адрес Зеленского. Прошла она на пешеходно-велосипедном стеклянном мосту. … Участники акции заявили, что Зеленский на посту президента не выполняет обещания, и обвинили в «предательстве всех, кто 2,5 года назад клялся превратить конец эпохи бедности в эпоху процветания. — сообщает издание. — … Но вместо этого наживается на украинцах».

Некоторые из протестующих держали в руках плакаты с именами погибших в ДНР и ЛНР, умерших от коронавируса и правоохранителей, убитых в 2013—2014 гг. на Майдане.