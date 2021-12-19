Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, 19 декабря, 2021, 18:49 — ИА Регнум. В Кемеровской области начата проверка в связи с происшествием на шахте имени А. Д. Рубана. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

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«Сегодня, 19 декабря, в Ленинске-Кузнецком произошло срабатывание датчиков на шахте имени А. Д. Рубана, работники предприятия выводятся на поверхность», — уточнили в ведомстве.

На место происшествия выехал заместитель прокурора Кузбасса Михаил Филичев, прокурор Ленинска-Кузнецкого Алексей Мишин и Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Евгений Шарафутдинов.