Лондон, 19 декабря, 2021, 18:47 — ИА Регнум. 19 декабря в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» «Тоттенхэм» в матче восемнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Ливерпулем». Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

PAUL ROBINSON Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп

Стартовые составы команд:

«Тоттенхэм» (расстановка 3−4-2−1): Уго Льорис — Дэвинсон Санчес, Эрик Дайер, Бэн Дэвис — Эмерсон, Танги Ндомбеле, Харри Уинкс, Райан Сессеньон — Деле Алли, Сон Хын Мин — Харри Кейн.

Главный тренер: Антонио Конте.

«Ливерпуль» (расстановка 4−3-3): Алиссон Беккер — Трент Александер-Арнольд, Жоэль Матип, Ибраима Конате, Эндрю Робертсон — Наби Кейта, Джеймс Милнер, Тайлер Мортон — Садио Мане, Мохаммед Салах, Диогу Жота.

Главный тренер: Юрген Клопп.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ассистенты главного судьи — Константин Хатзидакис и Даниэл Кук.