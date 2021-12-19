Дублин, 19 декабря 2021, 18:45 — REGNUM В Минздрав Ирландии заявили 10 декабря, что штамм коронавируса «Омикрон» стал в стране доминирующим.
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«Чтобы стать доминирующим в Ирландии, штамму «омикрон» понадобилось всего 2 недели, что показывает, насколько быстро передается этот вариант вируса», — отметил главный санврач Ирландии Тони Холохэн.
По состоянию на 19 декабря, в Ирландии выявили 5 тыс. 124 случая заражения коронавирусом. При этом около 52% заболевших инфицированы штаммом «Омикрон».
Стоит напомнить, что новый штамм выявили уже в 89 странах мира.