Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, , 18:44 — REGNUM На шахте в кузбасском Ленинске-Кузнецком по предварительным данным произошло нагревание угольного пласта. Об этом сообщило МЧС РФ.

«На шахте в Кемеровской области, г. Ленинск-Кузнецкий, шахта им. А. Д. Рубана по предварительным данным произошло нагревание угольного пласта. На момент происшествия в шахте находилось 128 горняков. Проводится эвакуация», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что на данный момент на поверхность выведено 37 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

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