Вашингтон, 19 декабря, 2021, 18:41 — ИА Регнум. Актер Уиллем Дефо рассказал о подробностях своего возвращения к роли Зеленого Гоблина в фильме «Человек-паук: Нет пути домой», который вышел в свет в минувший четверг, 15 декабря: «Для меня очень важен физический контакт. Фактически это было условие, которое я предъявил Джону Уоттсу и Эми Паскаль, когда они предложили мне вернуться к роли Зеленого Гоблина. Я сказал: «Слушайте, мне не хочется появляться в качестве камео или на несколько крупных планов. Я хочу играть в экшен-сценах, потому что мне это нравится». Кроме того, я считаю, что персонажа невозможно сделать более целостным, если ты не участвуешь в этих вещах. Экшен-сцены влияют на отношения между героями и историю в целом. Таким образом, можно заслужить право воплощать персонажа более забавным способом», — цитирует Дефо Kinonews.

Цитата из к/ф «Маяк». реж Роберт Эггерс. 2019. Канада, США Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо в роли смотрителей маяка

Уиллем Дефо исполнял роль Зеленого Гоблина в первом фильме о Человеке-пауке режиссера Сэма Рэйми, вышедшего в 2002-м году.

Мировая премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» состоялась 15 декабря 2021 года. За первую ночь лента собрала более 50 миллионов евро, что стало рекордом для фильмов, выходивших в период пандемии.