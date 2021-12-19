Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, 19 декабря, 2021, 18:37 — ИА Регнум. На шахте имени А. Д. Рубана в Кемеровской области к нагреванию угля в угольном пласте привели окислительные процессе. Об этом 19 декабря сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

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«Предварительно, в угольном пласте началась окислительная реакция с участием кислорода из воздуха, — сказал собеседник агентства. — Самовозгорание угля не произошло».

Как передавало ИА REGNUM, 19 декабря в пресс-службе компании «СУЭК-Кузбасс» сообщили, что в Кемеровской области из-за аварийной ситуации проводится эвакуация горняков на шахте имени А. Д. Рубана.

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