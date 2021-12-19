Тюмень, 19 декабря, 2021, 18:36 — ИА Регнум. В Тюменской области 18 декабря обнаружили ещё 298 случаев заражения коронавируосм. Эти данные 19 декабря сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе зафиксировали уже 86 677 таких случаев. Выздоровели 70 323 человека.

26 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. А число умерших от COVID-19 составляет 3221 пациента.