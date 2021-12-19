Вашингтон, , 18:35 — REGNUM В возрасте 55 лет умер рэпер Kangol Kid (Шон Шиллер Фекьер) — один из участников легендарного хип-хоп коллектива UTFO. Об этом 19 декабря сообщается на его странице в Facebook.

Причиной смерти стали последствия рака толстой кишки, он скончался в больнице.

Kangol Kid был одним из четырех исполнителей в группе UTFO, которая получила широкую известность в 1980-х, благодаря хитам «Ya Cold Wanna Be With Me», «Roxanne, Roxanne».

Также рэпер активно участвовал в благотворительности.