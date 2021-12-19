Москва, , 18:30 — REGNUM Российский режиссер Андрей Малюков скончался на 74 году жизни. Об этом 19 декабря сообщила его двоюродная сестра Наталья Бондарчук.

«В последние годы он тяжело болел, но унес его из жизни ковид», — написала она в Facebook.

Малюков — режиссер известный картин: «Мы из будущего», «34-й скорый», «Матч».

Снял сериалы «Спецназ», «Диверсант», «Империя под ударом», «Побег», «Грозовые ворота», «Остаться в живых», «Мосгаз»

В 2004 г. ему присвоено звание Народного артиста России.