Москва, 19 декабря, 2021, 18:26 — ИА Регнум. Сборная России по хоккею в овертайме проиграла команде Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала. Встреча, которая прошла 19 декабря на «ЦСКА Арене» в Москве, завершилась со счётом 2:3. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Tricia Hall Вратарь сборной Финляндии по хоккею

В составе победителей голевыми действиями отметились Валттери Мерели и Сакари Маннинен (дубль). У хозяев турнира шайбы забросили Артём Минулин и Вячеслав Войнов.

Таким образом, сборная Финляндии выиграла Кубок Первого канала.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на турнире сборная России обыграла команду Чехии со счётом 5:2.

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