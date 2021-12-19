Москва, , 18:25 — REGNUM В квартире дома на улице Маршала Тухачевского в столице России, Москве, нашли тело расчлененной пенсионерки. Об этом 19 декабря передает РЕН ТВ.

Отмечается, что квартира была заперта, из-за чего полицейским пришлось вскрыть замки.

Найденная 67-летняя женщина пропала еще 13 декабря. Ее внуку было известно, что в тот день она выехала из Твери, но связь с ней прервалась.

Правоохранительные органы смогли найти подозреваемого, им оказался 51-летний Олег Девин. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 («Убийство») УК РФ. Мотивы устанавливаются.