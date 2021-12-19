Москва, , 18:22 — REGNUM Россия заявляет серьезные требования к США, президент РФ Владимир Путин дал понять, что «красные линии» пересечены, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Вячеслав Никонов Дарья Драй © ИА REGNUM

«Полагаю, этим сильным дипломатическим ходом Путин дал понять, что «красные линии» уже пересечены по целому ряду направлений. И Россия больше не позволит Америке сделать ни шагу по пути уменьшения безопасности нашей страны. Наоборот, если мы хотим деэскалации, то Соединенные Штаты должны сделать несколько шагов назад», — рассуждает Никонов в телеграм-канале.

Если они этого не сделают, то будут подвинуты, указал парламентарий.

За требованием должны последовать ответные действия США, поскольку они являются главным адресатом проекта договора о гарантиях безопасности и соглашения с НАТО, отметил депутат.

«В противном случае они будут поставлены в положение равной уязвимости — сравнимой с той, в которой оказывается Россия при приближении инфраструктуры НАТО и США к нашим границам». — подчеркнул Никонов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на встрече замглавы МИД Сергея Рябкова и помощника госсекретаря Карен Донфрид Россия официально передала США два документа — договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности.

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