Москва, 19 декабря, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Россия заявляет серьезные требования к США, президент РФ Владимир Путин дал понять, что «красные линии» пересечены, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Дарья Драй ИА REGNUM Вячеслав Никонов

«Полагаю, этим сильным дипломатическим ходом Путин дал понять, что «красные линии» уже пересечены по целому ряду направлений. И Россия больше не позволит Америке сделать ни шагу по пути уменьшения безопасности нашей страны. Наоборот, если мы хотим деэскалации, то Соединенные Штаты должны сделать несколько шагов назад», — рассуждает Никонов в телеграм-канале.

Если они этого не сделают, то будут подвинуты, указал парламентарий.

За требованием должны последовать ответные действия США, поскольку они являются главным адресатом проекта договора о гарантиях безопасности и соглашения с НАТО, отметил депутат.

«В противном случае они будут поставлены в положение равной уязвимости — сравнимой с той, в которой оказывается Россия при приближении инфраструктуры НАТО и США к нашим границам». — подчеркнул Никонов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на встрече замглавы МИД Сергея Рябкова и помощника госсекретаря Карен Донфрид Россия официально передала США два документа — договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности.

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