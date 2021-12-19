Турин, Италия, , 18:18 — REGNUM 22-летний центральный защитник «Ювентуса» и сборной Нидерландов по футболу Маттейс де Лигт готов покинуть туринский клуб. Агент футболиста Мино Райола заявил, что де Лигту пора «сделать новый шаг в своей карьере».

Матейс де Лигт Ajax.nl

Маттейс де Лигт перешел в «Ювентус» 18 июля 2019 года из амстердамского «Аякса» за 85,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нидерландского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро. Соглашение футболиста со «старой синьорой» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Маттейс де Лигт принял участие в девятнадцати матчах за туринский клуб во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом в ворота «Специи».