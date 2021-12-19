Санкт-Петербург, 19 декабря, 2021, 18:29 — ИА Регнум. В Петербурге официально объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, который ожидается вечером в воскресенье, 19 декабря, и в понедельник, 20 декабря. Кроме того, в городе ждут снег, метель и гололедицу.

Дарья Драй ИА REGNUM Метель в Петербурге

Желтый — это второй уровень метеорологической опасности, означающий потенциально опасную погоду. В Петербурге он объявлен с 21 часа 19 декабря по 12 часов 20 декабря.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 20 декабря в Северной столице местами пройдет умеренный снег, в отдельных районах метель, порывы ветра будут достигать 15 м/с, на дорогах гололедица. Водителей и пешеходов просят проявлять особую осторожность, а лучше воздержаться от поездок.

По данным синоптиков, 20 декабря в Петербурге ветер будет северо-восточный, северный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток −9…−11 градусов.

Во вторник, 21 декабря, облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью −12…−14 градусов, в окрестностях местами до минус 17 градусов, днем −11…−13 градусов. На дорогах гололедица.