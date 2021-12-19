Калуга, 19 декабря, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Фестиваль «УграФест», посвященный победному окончанию Великого стояния на реке Угре, состоялся 19 декабря в Калуге в Инновационном культурном центре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области. Именно на Калужской земле, на берегах Угры, осенью 1480 года произошло судьбоносное событие в отечественной истории. Россия стала полностью суверенным государством.

Фото Георгия Орлова. Пресс-служба правительства Калужской области На фестивале «УграФест» в Калуге

Развлекательная и культурно-образовательная программа включила в себя большое количество мероприятий, которые были организованы с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Горожан и гостей фестиваля ожидали мастер-классы по изготовлению традиционных кукол из лоскутков, кожаных украшений, глиняных игрушек, показательные выступления по силовому экстриму и мастер-класс по армреслингу, турнир по современному мечевому бою, фаер-шоу и диджей-шоу. Все желающие также могли принять участие в литературной встрече с поэтами, просмотре фильма «Суверенное государство Российское» и подведении итогов фотоконкурса «Калужский край — место силы». Министр внутренней политики и массовых коммуникаций региона Олег Калугин рассказал гостям фестиваля о значимости «УграФеста» для сохранения исторической памяти, укрепления межнациональных отношений и воспитания в жителях региона чувства сопричастности к великому прошлому и яркому настоящему своей страны

Фестиваль «УграФест» организован министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области при финансовой поддержке Федерального агентства по делам национальностей.