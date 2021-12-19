Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, 19 декабря, 2021, 18:13 — ИА Регнум. В Кемеровской области из-за аварийной ситуации проводится эвакуация горняков на шахте имени А. Д. Рубана. Об этом 19 декабря сообщили ТАСС в пресс-службе компании «СУЭК-Кузбасс», в составе которой работает угольное предприятие.

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По предварительным данным, на шахте в городе Ленинске-Кузнецком произошло нагревание угольного пласта.

«Произошло нагревание пласта, — сказал представитель компании. — Задействован план ликвидации аварии».

Другие подробности пока не приводятся.