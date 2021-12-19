Милан, Италия, , 18:10 — REGNUM Сегодня, 19 декабря, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца (Сан Сиро)» состоится центральный матч восемнадцатого тура итальянской Серии А 2021/22 «Милан» — «Наполи». Игра начнется в 22:45 по московскому времени.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

Бригада арбитров: Давиде Масса | Филиппо Мели | Даниэль Биндони.

В матче из-за травм не смогут принять участие футболисты «россонери» Давиде Калабрия, Рафаэл Леау, Анте Ребич, Симон Кьер, Пьетро Пеллегри и Алессандро Плиццари. Неаполитанский клуб не сможет рассчитывать на Мариу Руя, Виктора Осимхена, Калиду Кулибали и Станислава Лоботку.

На данный момент «Милан» с двенадцатью победами и 39-ю очками занимает вторую строчку в турнирной таблице Серии А. «Наполи», набрав 36 очков, расположился двумя позициями ниже.