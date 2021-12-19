Киев, 19 декабря, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Киев рискует остаться без поддержки Североатлантического альянса, устраивая провокации в адрес России, пишет политолог Лукас Лейрос в статье для портала InfoBrics.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Война на Украине

«НАТО обещает защиту и вмешательство в случае российской агрессии, и уверенный в союзе Киев все чаще нападает. Есть несколько причин считать такие обещания защиты сомнительными и ложными», — пишет политолог.

Он отметил, что Украина остается только инструментом в руках НАТО, но украинские власти не осознали этого, так как западные страны дарят им ощущение безопасности и толкают на все более активные действия в «тайной войне».

По его словам, провокация — это слово, которым можно описать историю Украины с 2014 года. Вместе с тем эксперт отметил, что Россия не ведется на украинские «казус белли» и старается регулировать дела с мирной точки зрения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что нынешним властям Украины необходимы четкие ответы на вопросы о вступлении страны в НАТО и Евросоюз, однако она их не получает.

Читайте также: Кулеба: Украина не получила четких ответов по вступлению в НАТО и ЕС