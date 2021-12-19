Украине предрекли поражение в «тайной войне» с Россией
Киев, 19 декабря, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Киев рискует остаться без поддержки Североатлантического альянса, устраивая провокации в адрес России, пишет политолог Лукас Лейрос в статье для портала InfoBrics.
Он отметил, что Украина остается только инструментом в руках НАТО, но украинские власти не осознали этого, так как западные страны дарят им ощущение безопасности и толкают на все более активные действия в «тайной войне».
По его словам, провокация — это слово, которым можно описать историю Украины с 2014 года. Вместе с тем эксперт отметил, что Россия не ведется на украинские «казус белли» и старается регулировать дела с мирной точки зрения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что нынешним властям Украины необходимы четкие ответы на вопросы о вступлении страны в НАТО и Евросоюз, однако она их не получает.
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