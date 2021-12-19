Екатеринбург, 19 декабря, 2021, 18:02 — ИА Регнум. В Свердловской области 18 декабря обнаружили ещё 621 заразившегося коронавирусом. Из них 148 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Общее количество инфицированных достигло в регионе 191 864. Состояние 517 граждан оценивается как тяжёлое. Ещё 3088 пациентов находятся в состоянии средней тяжести.

Выздоровели 165 534 человека. А скончались от COVID-19 уже 9058 пациентов.